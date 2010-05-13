Теннис. Украинку дисквалифицировали на 14 месяцев

Украинка Кристина Антонийчук дисквалифицирована на 14 месяцев за употребление запрещенного препарата фуросемида. Срок дисквалификации начался 22 февраля 2010 года, и вернуться на корт спортсменка сможет 21 апреля следующего года. По словам Антонийчук, фуросемид она принимала в терапевтических целях, не желая, чтобы препарат повлиял на ее спортивные результаты. Согласно решению антидопинговой комиссии ITF, результаты спортсменки с февраля по май 2010 года и рейтинговые очки аннулированы. Также Антонийчук должна будет вернуть все призовые, заработанные за этот период, сообщает РИА «Новости». В рейтинге WTA украинка занимает 182-е место.