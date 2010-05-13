Новым партнером «Рено» стал бизнесмен из Саудовской Аравии

«Рено» объявила о заключении соглашения с бизнесменом из Саудовской Аравии Тареком Обаидом, совладельцем нефтегазовой компании PetroSaudi International. «Рад представить моего давнего бизнес-партнера и хорошего друга Тарека Обаида в нашей команде. Сотрудничество с Тареком придаст нашему бизнесу глобальный характер и позволит дать старт амбициозной программе развития. Его большой опыт поиска и заключения успешных инвестиционных соглашений поможет нам расширить влияние бизнеса «Рено», в том числе и на Ближнем Востоке», – цитирует совладельца «Рено» Жерара Лопеса Autosport.