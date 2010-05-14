Киевское «Динамо» пополнится лучшим бомбардиром Израиля

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев заявил, что команду может пополнить четыре новичка. Одним из них может стать лучший бомбардир нынешнего чемпионата Израиля Шломи Арбейтман (25 лет). Руководство «Маккаби» из Хайфы уже достигло предварительной договоренности с «Динамо». Шломи пройдет просмотр, по итогам которого и решится его будущее. Селекционеры уже оценили игрока, теперь слово за главным тренером. Валерий Газзаев посмотрит на него в действии на первом сборе «Динамо» в Австрии. Кроме того, по информации газеты «Блик», в Австрии «Динамо» планирует просмотреть и бразильского полузащитника креативного плана.