Л/атлетика. Семеня проходит курс гормонального лечения

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня проходит курс гормонального лечения, после которого спортсменка, возможно, вернется к соревнованиям. По информации BBC, за ходом лечения Семени наблюдает группа независимых экспертов. Им предстоит принять решение по поводу пола бегуньи и, как следствие – решить, сможет ли Семеня выступать в женских соревнованиях. В марте этого года представители Федерации легкой атлетики ЮАР (ASA) предложили Семене подождать результатов анализов на определение пола, прежде чем принимать участие в турнирах. Ожидалось, что результаты анализов станут известны в еще ноябре 2009 года. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продолжают говорить об отсутствии окончательных результатов. Семеня не принимала участие в соревнованиях после сенсационной победы на мировом первенстве в Берлине на дистанции 800 метров в августе прошлого года.