Хоккей. Малкин и Гончар сыграют на чемпионате мира

Игроки клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и Сергей Гончар сыграют за сборную России на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает TSN. Малкин и Гончар освободились для участия в первенстве планеты после поражения «Питтсбурга» в 1/4 финала Кубка Стэнли. «Питтсбург» проиграл команде «Монреаль Канадиенс» в семиматчевой серии до четырех побед. Состав сборной Канады, по данным TSN, пополнит хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Мэйсон Рэймонд, а Микаэль Баклунд из «Калгари Флэймс» приедет в сборную Швеции. Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, по данным канадских СМИ, отказался приехать в сборную Канады. Сборная России на первом групповом этапе чемпионата мира заняла первое место в группе A. На втором этапе россияне сыграют с командами Германии, Дании и Финляндии. По правилам, по окончании первого группового этапа каждая команда имеет право дозаявить двух игроков. Ранее сообщалось, что сборная России дозаявит центрфорварда «Детройт Ред Уингс» Павла Дацюка. Главный тренер сборной России Вячеслав Быков сообщил, что Дацюк прилетит в Кельн уже 14 мая. «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли в ночь с 12 на 13 мая 2010 года, уступив «Монреалю» в седьмом матче серии со счетом 2:5.