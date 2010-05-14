Увольнение Заварова с поста наставника «Арсенала» признали незаконным

Дисциплинарный комитет украинской Премьер-лиги завершил рассмотрение вопроса по решению спора между ФК «Арсенал» и бывшим главным тренером клуба Александром Заваровым. Члены ДК ПЛ решили частично удовлетворить требования, заявленные тсторонами в данном деле. Увольнение Заварова с поста главного тренера «Арсенала» признано незаконным. Клуб обязали выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере заработной платы тренера, которая осталась до окончания срока действия контракта. В то же время, ДК ПЛ оставил без рассмотрения претензии Заварова относительно компенсации морального вреда, нанесенного ему руководством ФК «Арсенал» высказываниями в СМИ. Также ДК ПЛ удовлетворил обоюдные ходатайства сторон и обязал их принести взаимные извинения за некорректные высказывания, которые появились в СМИ во время рассмотрения данного дела.