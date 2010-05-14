Завтра стартует I Черкасский пробег

14 мая 2010, 10:59

15 мая стартует I Черкасский пробег – на берегу Днепра в Долине Роз.

Организация соревнований:
• Директор соревнований Владимир Крепосняк
• Главный секретарь Щербановский Андрей
• Организационный делегат Александр Кузин
• Руководитель трассы Владислав Дендаренко
• Ведущая Ольга Касьянова

Программа соревнований
• Дистанция   -12км
• Дистанция для юниоров -6км
• Дистанция для детей – 1км

Участникам забегов на 6 км и 12 км будут вручаться футболки с символикой соревнований, а также за стартовыми номерами будет разыгрываться лотерея.
Размещение: гостиница «Росава»  ул.Фрунзе 29. Удобное расположение , до места старта около 1 км.

Стоимость проживания  2-х местный номер 264грн, 3-х местный 270грн. Номера со всеми удобствами .

Заявки и регистрация :

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно, отправив запрос по электронной почте: kreposniak@gmail.com или по телефону: 063-628-15-74/

Расписание  соревнования

9.30 -11.30 регистрация участников.
12.50 – открытие соревнований.
13.00 – старт пробега на 6 км. И 12 км.
13.05 – старт для детей на 1 км.
14.20 – награждение детей на 1 км
14.40 – закрытие трассы.
15.00 – награждение победителей на 6км.
15.05 – награждение победителей на 12км.
17.00 – закрытие соревнований.

Во время проведения соревнования будет развлекательная программа
Показательные выступления козацко-спортивной школы боевых искуств им. В. Синебрюхова + 2 или 3 танцевально-музыкальных номера.

Показательные выступления спотсменов из спортивного клуба «РОНИН» (самураи и кикбоксеры)

Показательные выступления представителей экстримального вида спорта «Шарки-стайл» (парккур, баскетбольный или футбольный фристайл, выступления велосипедистов
Музыкальные коллективы и ди-джеи).

Схема трассы . Круг 6 км. Маршрут будет проходить по кругу по улицам города. Трасса – 100% асфальт.

Категории участников.

Номер Дистанция, км Категория
I 1 Юноши и девушки до 17 лет (1993 г.р.)
ІІ 6 Юниоры и юниорки 18-19 лет (1991-92 г.р.)
ІІІ 6 Ветераны 40 лет и старше (1970 г.р.)
IV 12 Ветераны 40-49 лет (1961-70 г.р.)
V 12 Ветераны 50-59 лет (1951-60 г.р.)
VI 12 Ветераны 60 лет и старше (1950 г.р.)
VII 12 Женщины и мужчины (абсолютная категория)

Награждение участников

На дистанции 1 км все участники получают сладкий приз. Ценными призами, медалями и грамотами будут награждаться победители и призеры среди юношей и девушек до 17 лет включительно (1993 г.р.).

На дистанциях 6 и 12 км все учасники получат футболку с логотипом соревнований.

На дистанции 6 км вещевыми призами, медалями и грамотами будут награждаться победители и призеры среди юниоров, юниорок (1991-92 г.р.) и ветеранов 40 лет и старше (1970 г.р.).

На дистанции 12 км в каждой возрастной категории победители и призеры получат денежные призы (в грн.)

Место Мужчины Женщины

Абсолютная категория
1 1000 1000
2 700 700
3 400 400
4 300 300
5 100 100

Ветераны 40-49 лет
1 200 200
2 150 150
3 100 100

Ветераны 50-59 лет
1 200 200
2 150 150
3 100 100

Ветераны 60 лет и старше
1 200 200
2 150 150
3 100 100

Участники соревнований автоматически становятся участниками Серебряной Лиги – 2010

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