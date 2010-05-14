Завтра стартует I Черкасский пробег

15 мая стартует I Черкасский пробег – на берегу Днепра в Долине Роз.



Организация соревнований:

• Директор соревнований Владимир Крепосняк

• Главный секретарь Щербановский Андрей

• Организационный делегат Александр Кузин

• Руководитель трассы Владислав Дендаренко

• Ведущая Ольга Касьянова



Программа соревнований

• Дистанция -12км

• Дистанция для юниоров -6км

• Дистанция для детей – 1км



Участникам забегов на 6 км и 12 км будут вручаться футболки с символикой соревнований, а также за стартовыми номерами будет разыгрываться лотерея.

Размещение: гостиница «Росава» ул.Фрунзе 29. Удобное расположение , до места старта около 1 км.



Стоимость проживания 2-х местный номер 264грн, 3-х местный 270грн. Номера со всеми удобствами .



Заявки и регистрация :



Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно, отправив запрос по электронной почте: kreposniak@gmail.com или по телефону: 063-628-15-74/



Расписание соревнования



9.30 -11.30 регистрация участников.

12.50 – открытие соревнований.

13.00 – старт пробега на 6 км. И 12 км.

13.05 – старт для детей на 1 км.

14.20 – награждение детей на 1 км

14.40 – закрытие трассы.

15.00 – награждение победителей на 6км.

15.05 – награждение победителей на 12км.

17.00 – закрытие соревнований.



Во время проведения соревнования будет развлекательная программа

Показательные выступления козацко-спортивной школы боевых искуств им. В. Синебрюхова + 2 или 3 танцевально-музыкальных номера.



Показательные выступления спотсменов из спортивного клуба «РОНИН» (самураи и кикбоксеры)



Показательные выступления представителей экстримального вида спорта «Шарки-стайл» (парккур, баскетбольный или футбольный фристайл, выступления велосипедистов

Музыкальные коллективы и ди-джеи).



Схема трассы . Круг 6 км. Маршрут будет проходить по кругу по улицам города. Трасса – 100% асфальт.



Категории участников.



Номер Дистанция, км Категория

I 1 Юноши и девушки до 17 лет (1993 г.р.)

ІІ 6 Юниоры и юниорки 18-19 лет (1991-92 г.р.)

ІІІ 6 Ветераны 40 лет и старше (1970 г.р.)

IV 12 Ветераны 40-49 лет (1961-70 г.р.)

V 12 Ветераны 50-59 лет (1951-60 г.р.)

VI 12 Ветераны 60 лет и старше (1950 г.р.)

VII 12 Женщины и мужчины (абсолютная категория)



Награждение участников



На дистанции 1 км все участники получают сладкий приз. Ценными призами, медалями и грамотами будут награждаться победители и призеры среди юношей и девушек до 17 лет включительно (1993 г.р.).



На дистанциях 6 и 12 км все учасники получат футболку с логотипом соревнований.



На дистанции 6 км вещевыми призами, медалями и грамотами будут награждаться победители и призеры среди юниоров, юниорок (1991-92 г.р.) и ветеранов 40 лет и старше (1970 г.р.).



На дистанции 12 км в каждой возрастной категории победители и призеры получат денежные призы (в грн.)



Место Мужчины Женщины



Абсолютная категория

1 1000 1000

2 700 700

3 400 400

4 300 300

5 100 100



Ветераны 40-49 лет

1 200 200

2 150 150

3 100 100



Ветераны 50-59 лет

1 200 200

2 150 150

3 100 100



Ветераны 60 лет и старше

1 200 200

2 150 150

3 100 100



Участники соревнований автоматически становятся участниками Серебряной Лиги – 2010



