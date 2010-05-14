Бокс. Родные чемпиона мира сомневаются в его самоубийстве

Родственники венесуэльского боксера Эдвина Валеро, который 19 апреля был найден мертвым в тюрьме, усомнились в том, что он покончил с собой, сообщает интернет-издание boxingscene.com. По официальной версии, Валеро, 18 апреля признавшийся в убийстве своей жены Дженнифер Каролины, повесился в тюремной камере с помощью спортивных штанов. Родственники боксера подозревают, что его могли убить охранники или полицейские. Семья Валеро потребовала провести эксгумацию тела, и это требование было удовлетворено. Прокурор Хесус Белуччи объявил о начале расследования гибели боксера. Валеро был задержан утром 18 апреля в гостинице венесуэльского города Валенсия. Он признался, что убил свою жену, которая была найдена в номере мертвой с тремя ножевыми ранениями. Позднее на допросе боксер заявил, что в ночь на 18 апреля он находился под действием наркотиков и алкоголя, а когда пришел в себя, то увидел жену мертвой. Кроме того, спортсмен сказал, что их с супругой преследовали бандиты. Валеро отправили в тюрьму, и 19 апреля стало известно о его смерти. По официальной версии, он повесился в камере, а заметивший это заключенный из соседней камеры позвал охранников. Когда Валеро вынули из петли, он еще подавал признаки жизни, но спасти его не удалось. Венесуэльский боксер, которому было 28 лет, провел на профессиональном ринге 27 боев и одержал 27 побед нокаутом. Он владел титулами чемпиона мира в категориях до 59 и до 61,2 килограмма.