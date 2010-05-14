В чемпионате Британии по автогонкам примет участие «Мистер Бин»

Популярный британский киноактер комического жанра Роуэн Аткинсон, прославившийся на весь мир исполнением роли Мистера Бина в одноименном сериале, давно проявляет интерес к гонкам и быстрым машинам. Теперь он решился выйти на старт официальных соревнований, утверждает NEWSru.com со ссылкой на F1News.Ru. 22 мая в компании босса Prodrive Дэвида Ричардса Аткинсон за рулем Aston Martin Vantage GT4 выйдет на старт этапа британского чемпионата в Сильверстоуне. Для комика это будет первый официальный старт, не считая выступления на автоспортивном шоу в Гудвуде на Aston Martin 50-х годов. «Я проехал на старинном DB3S и получил огромное удовольствие, - рассказал Роуэн. - А вот моя жена была вовсе не в восторге, потому что машина едва ли соответствовала современным нормам безопасности. Потому, когда в начале этого года стартовала серия GT4 Challenge, она показалась мне отличной возможностью выступать в менее опасных условиях. Я протестировал новую машину и сразу понял, что получаю от этого огромное удовольствие. После этого мне оставалось лишь найти партнера, поскольку - не буду этого отрицать - провести за рулем два часа в одиночку мне не под силу». Дэвид Ричардс, глава компании, которая и готовит Vantage для соревнований, охотно согласился помочь Мистеру Бину, поскольку в прошлом, до перехода в гоночный бизнес, тоже был неплохим пилотом. Теперь эту необычную пару ждут подготовительные тесты и скорый дебют.