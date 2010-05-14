Рац: На тему моего ухода из «Шахтера» с Луческу не говорили

Защитник донецкого «Шахтера» Рэзван Рац прокомментировал высказывания главного тренера Мирчи Луческу, заявившего в прессе о том, что футболисту следует задуматься о поиске нового клуба. «Хм, первый раз слышу. Во всяком случае, перед отпуском мы с Луческу разговаривали, но именно эта тема вообще не поднималась. Да и, если честно, мне даже не хочется это комментировать! Если я на отдыхе буду читать новости из интернета, то какой же отдых получится, цитирует Раца «Блик». Да я вообще не забиваю себе этим голову! Откуда сейчас взялась эта информация? Не знаю даже... Наверное, вездесущие румынские СМИ «постарались».