Бокс. Дзинзирук: Рассчитываю убедительно победить

Чемпион мира WBO в младшем среднем весе Сергей Дзинзирук (36-0-0, 22 KO) заявил, что намерен одержать яркую победу над Даниэлем Доусоном (34-1-0, 24 КО), поединок с которым состоится 14 мая. «Я рассчитываю одержать убедительную победу. Мой бой будет главным событием вечера. Его будет транслировать американский телеканал Showtime. Мне нужно зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, чтобы моими следующими соперниками были такие известные в Америке бойцы, как пуэрториканцы Мигель Котто и Кермит Цинтрон, мексиканец Антонио Маргарито, американцы Пол Вилльямс и Кори Спинкс. Контракт со своими американскими промоутерами я подписал на два года и хочу провести это время максимально продуктивно», - заявил Дзинзирук.