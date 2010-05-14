Сосновский: Я шокирую мир своей победой над Кличко

Альберт Сосновский (45-2-1, 27 KO) не сомневается в том, что одержит победу над чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко (39-2, 37 KO). «Я шокирую мир. Все имеет свою причину, и это мое время. Кличко правили в сверхтяжелом весе достаточно долго. Я выиграю этот бой для всех моих польских болельщиков со всего мира». «Борьба с Кличко за титул чемпиона мира WBC - это мечта, - отметил Альберт Сосновский. - Казалось, несбыточная мечта, когда я впервые начал боксировать, но сейчас это реальность. Выиграть титул чемпиона мира - больше, чем мечта. Я буду на вершине мира». По словам поляка, обе руки Кличко – «летальны и опасны». «Он мощный и жесткий. Тяжело найти спарринг-партнера, который может имитировать его, потому что никто не дерется как он. С технической точки зрения, Кличко делает тонны ошибок, но он очень жесток и умен в ринге. Он никогда не позволяет вести твой бой, но я найду способ извлечь выгоду из ошибок, которые он делает на ринге», - уверен боксер, передает «УНИАН». Как заявил Альберт Сосновский, ему нечего терять. «Они не знают меня и то, как тяжело я тренируюсь. Я буду агрессивным и идти на риск, потому что очень многие бойцы вышли в ринг против Кличко просто заработать чек», - отметил спортсмен. «Я буду двигаться в сторону, пытаясь выучить его оборонные ошибки, и посмотреть, что происходит, когда он попадает. Агрессия, движение и скорость являются ключевыми для меня, чтобы выиграть. Я не буду просто стоять там, и давать ему бить меня, как это делали другие. Все или ничего», - заявил Альберт Соcновский. Напомним, бой состоится 29 мая в немецком городе Гельзенкирхене