Анри перейдет в американский клуб

Форвард испанской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Тьерри Анри подписал предварительный контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллс», выступающим в Главной лиге футбола (MLS). 32-летний нападающий перейдет в нью-йоркский клуб летом 2010 года. Об этом пишет английское издание The Sun. Анри перешел в «Барселону» из лондонского «Арсенала» в 2007 году. В сезоне-2009/10 форвард потерял место в основном составе испанского клуба. В чемпионате Испании сезона-2009/10 Анри провел 20 матчей и забил лишь четыре гола. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что, хотя контракт Анри с клубом будет действовать еще в течение года, форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно. В чемпионате MLS 2009 года «Нью-Йорк Ред Буллс» занял седьмое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. «Лента.ru»