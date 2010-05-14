Хоккей. «Будивельник» пригласит вратарей из «Баффало» и «Сокола»

Новичок КХЛ «Будивельник» может подписать контракты с двумя известными вратарями. Как сообщает « Команда», украинский клуб пригласит 30-летнего финского вратаря Мику Норонена, выступавшего за «Баффало» (67 матчей в НХЛ), «Ак Барс» и «Торпедо». Минувший сезон уроженец Тампере провел на родине за ХИФК. А сменщиком Норонена в киевском клубе станет 36-летний голкипер «Сокола» Константин Симчук. «До подписания контракта дело пока не дошло, но разговоры относительно моего возможного перехода в «Будивельник» имели место», – отметил сам Симчук.