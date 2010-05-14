Российскую лыжницу подвергли дисквалификации

Исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) принял решение дисквалифицировать лыжницу Лилию Степанову (которая 24 марта на чемпионате России попыталась совершить фальсификацию при прохождении процедуры допинг-контроля, а после анализа био-проб была уличена в применении анаболического стероида «нандролон») – на два года, считая с 30 марта 2010 года, сообщает «Весь спорт». Исполком ФЛГР, изучив решение Дисциплинарного антидопингового комитета RusADA, постановил дисквалифицировать Лилию Степанову на два года – с 30 марта 2010 года по 29 марта 2012 года за два нарушения антидопинговых правил. Первое нарушение: наличие в пробе, взятой у спортсмена, запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров (ст. 2.1 Всемирного антидопингового кодекса и Антидопинговых правил Международной лыжной федерации, FIS). Второе: фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля (ст. 2.5 Всемирного антидопингового кодекса и Антидопинговых правил FIS).