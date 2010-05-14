Рафаэль Надаль — лучший игрок всех времен на «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль был признан болельщиками лучшим теннисистом всех времен, из когда-либо игравших на Открытом чемпионате Франции. В опросе, проводившемся французским изданием L’Equipe, Надаль опередил легендарного шведа Бьорна Борга, побеждавшего на кортах Парижа 6 раз. «Эта победа стала для меня неожиданностью, - заявил 23-летний испанец. - Я думаю, болельщики сделали такой выбор потому, что я являюсь действующим игроком. В целом же я считаю, что Борг был сильнее». Напомним, что Надаль бессменно царствовал на «Ролан Гаррос» на протяжении 4 лет подряд, с 2005 по 2008 год. «Советский спорт»