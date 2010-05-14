Роналдиньо включили в состав сборной Бразилии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Дунга включил полузащитника «Милана» Роналдиньо в расширенный состав команды на чемпионат мира 2010 года. 13 мая на официальном сайте ФИФА были опубликованы предварительные составы всех сборных, и Роналдиньо оказался в этом списке. 11 мая Дунга назвал имена 23 игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира, и в тот состав Роналдиньо не попал. В составе сборной Бразилии, опубликованном на сайте ФИФА, значатся 30 футболистов, одним из которых является Роналдиньо. В расширенном составе бразильской команды не оказалось таких известных игроков, как нападающий Пато из «Милана», а также форвардов «Фламенго» Адриано и Вагнера Лав (права на последнего принадлежат московскому ЦСКА). Чемпионат мира 2010 года пройдет с 11 июня по 11 июля в ЮАР. На групповом этапе соперниками сборной Бразилии будут команды Португалии, Кот-д’Ивуара и КНДР. «Лента.ru»