Фигурист Евгений Плющенко сложит с себя полномочия депутата петербургского законодательного собрания. Об этом 14 мая сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия», которую спортсмен представляет в парламенте. По словам Миронова, «идиотское законодательство, продавленное «Единой Россией», требует, чтобы депутат доработал весеннюю сессию, поэтому Плющенко не сможет покинуть парламент раньше осени 2010 года, однако решение о его уходе уже принято. Евгений Плющенко был избран в парламент Санкт-Петербурга в 2007 году. В избирательных списках «Справедливой России» он входил в первую тройку кандидатов и не стал отказываться от мандата после того, как партия прошла в законодательное собрание. В марте 2009 года Сергей Миронов рассказал журналистам, что Плющенко собирается сложить с себя депутатские полномочия, чтобы посвятить себя работе в партийном совете по спорту. При этом лидер партии признал, что работа Плющенко вызывает нарекания других парламентариев. Однако уход Плющенко за заявлением Миронова не последовал. В апреле 2010 года законодательное собрание обратилось к Миронову с требованием отозвать Плющенко из парламента, поскольку фигурист с весны 2007 года посетил лишь 11 заседаний из 123. «Лента.ru»