Бекхэм верит в победу англичан на ЧМ

Полузащитник Дэвид Бекхэм надеется, что сборная Англии сможет выиграть чемпионат мира в ЮАР и получит право проведения мундиаля 2018 или 2022 года. «Надеюсь, что в этом году мы сможем выиграть чемпионат мира как на поле, так и вне его. Ничто не может сравниться с игрой перед своими фанатами на чемпионате мира, и я надеюсь, что будущие футболисты сборной смогут почувствовать это на своем опыте», - рассказал Бекхэм. Сам футболист не выйдет на поле в ЮАР из-за тяжелой травмы ахилла, полученной в марте. «Советский спорт»