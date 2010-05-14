Футбол. Математики предсказали победителя чемпионата мира в ЮАР

Сборная Бразилии - основной претендент на победу в чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в ЮАР. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами швейцарского банка UBS. Эксперты использовали специальную математическую модель, чтобы подсчитать, какова вероятность победы на мировом первенстве той или иной сборной, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные газеты Daily Telegraph. В итоге исследователи составили список команд, у которых больше всего шансов на участие в четвертьфинальных матчах. Речь идет о Бразилии, Германии, Италии, Нидерландах, Франции, Аргентине, Испании и Англии. Все эти команды являются грандами мирового футбола. Кроме того, подсчитана вероятность победы сборных в турнире. У Бразилии этот показатель составляет 22%, у Германии - 18%, у Италии - 13%, у Нидерландов 8%. Далее следуют Франция (6), Аргентина (5), Испания (4) и Англия (4). Авторы исследования подчеркивают, что при подсчетах учитывались как потенциалы сборных, так и результаты их выступлений на прошлых чемпионатах мира. Метод футбольных прогнозов, разработанный UBS, дал отличные результаты на мировом первенстве 2006 года. Тогда, в частности, банк правильно определил шесть из восьми участников четвертьфиналов. Кроме того, он точно определил победителя чемпионата - сборную Италии.