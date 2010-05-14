Экклстоун: Расстроен из-за неудач Хэмилтона

Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун признался, что расстроен выступлениями Льюиса Хэмилтона на старте сезона, и рассказал, что скучает по Флавио Бриаторе и Максу Мосли. «Расстроен из-за неудач Хэмилтона. В прошлой гонке ему не повезло, так бывает, когда удача не на твоей стороне. Многие хвалят его за удачные обгоны, но за них не дают очков. Немного скучаю по Флавио Бриаторе. Он составлял мне хорошую компанию и был полезен чемпионату. Люди ассоциировали его с «Формулой-1». Он был личностью. По Максу Мосли тоже скучаю. Он делал больше правильного, чем неправильного. Его главная проблема была в неумении правильно преподносить идеи. Когда ты ставишь людям ультиматум, это редко работает. С его уходом в ФИА стало тише», – цитирует Экклстоуна Autosport. sports.ru