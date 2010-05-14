Руни: Хочу попробовать себя в роли тренера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил о намерении попробовать силы на тренерской стезе после окончания игровой карьеры. «Я бы хотел попробовать себя в роли тренера. По окончании игровой карьеры хочу остаться в футболе. Я уже учусь для получения лицензии, хотя в этом сезоне посетил не так много лекций, как хотелось бы. Надеюсь, что в будущем году продолжу обучение. Я люблю футбол, от которого получаю удовольствие. Не представляю себя в роли владельца ресторана, я хочу быть в футболе», — цитирует Руни Чемпионат.ру со ссылкой на The Times.