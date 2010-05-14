Колосков: Адвокат должен быть в футболе персоной нон-грата

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не испытывает никакого уважения к будущему главному тренеру сборной России Дику Адвокату, так как тот не раз нарушал договоренности с футбольными федерациями разных стран, и высказал мнение, что ФИФА должна применить к голландскому тренеру определенные санкции. «Адвокат должен быть объявлен персоной нон-грата в международном футболе. Потому что такие тренеры не могут возглавлять национальные сборные. Он дважды нарушил этические и нравственные нормы футбола самым серьезным образом. Сначала Адвокат в угоду большей зарплаты, грубо говоря, кинул сборную Австралии. А ведь за этой командой стояли федерация, люди, которые ему доверяли и которые с ним заключили контракт. Там его простили, дали какие-то отступные. Теперь второй раз то же самое с бельгийской сборной. Я расцениваю это как грубейшее нарушение этических и нравственных норм. Все из-за денег. Ничего плохо в этом, может, и не было бы, если бы это не повторялось, не стало бы какой-то нормой. Поэтому я категорически осуждаю такого рода проступки и поступки. С моей точки зрения, Комитет по этике ФИФА должен разобраться с этим вопросом и вынести свое решение. Мне представляется, что он должен быть персоной нон-грата в футболе по нравственным принципам. Не исключено, что он станет тренером сборной России, но у меня уважения к нему не будет. Не знаю, как к этому отнесутся другие люди, но я никогда ему руки не подам и разговаривать не буду», – заявил Колосков в эфире телеканала «Россия 2», передает Sports.ru.