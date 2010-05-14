Формула-1: Хэмилтон: Хочу, чтобы меня помнили как честного гонщика

Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон, отвечая на вопросы журналистов в Монте-Карло, признался, что не хотел бы оказаться в ситуации, которая возникла вокруг Михаэля Шумахера в 2006 году после Гран-при Монако. Британец заявил, что хочет оставить положительный след в истории «Формулы-1». «Когда я думаю о том, какой след оставлю в истории, думаю не только о себе, но и о семье, которая воспитала меня, о том, с чего мы начинали. Я был бы очень расстроен, если бы все это было испорчено скандалом, подобным случившемуся в «Раскасс». Хочу, чтобы меня помнили как честного гонщика, чисто ведущего борьбу, который всю душу вкладывает в гонки, борется до последнего, чтобы завоевать очки и титулы, которые, надеюсь, еще придут ко мне», – цитирует Хэмилтона Sports.ru со ссылкой на Motorsport.