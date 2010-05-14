Ф/катание. Волосожар и Траньков приступают к совместным тренировкам

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков на следующей неделе приступают к совместным тренировкам. «Со следующей недели мы приступаем к тренировкам. По этому поводу, я думаю, мы устроим официальную пресс-конференцию, чтобы журналисты не раздирали нас на части», – рассказал Нина Мозер, тренер нового российского дуэта. Украинская федерация фигурного катания прислала в Москву официальное подтверждение, что не будет препятствовать выступлению своей уже бывшей фигуристки под российским флагом, сообщает Sports.ru со ссылкой на Infox.ru.