Тайсон стал вегетарианцем

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон полностью отказался от продуктов животного происхождения, перейдя на чисто вегетарианскую пищу. Эффект не заставил себя долго ждать. За последние месяцы он сбросил около 100 фунтов (45 кг). В настоящее время 43-летний Тайсон выглядит стройным и подтянутым. Напомним, что Тайсон станет героем нового проекта на канале Animal Planet. Майк будет вести передачу о гонках голубей. Запуск проекта запланирован на начало 2011 года. Тайсон известен своей любовью к голубям. В детстве он много времени проводил на крышах домов, наблюдая за этими птицами. Защищая именно голубей, Тайсон впервые в жизни ввязался в драку. Чемпионат.ру