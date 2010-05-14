Ф/катание. Петренко: Предпочитаю сохранять украинское гражданство

Самый титулованный украинский фигурист Виктор Петренко рассказал корреспонденту газеты «Новой» о своей жизни на берегу Гудзона. «Нормальных катков в Украине — раз-два и обчелся, а тренеры забыли про достойный заработок. Если даже лучшая юниорка киевлянка Алина Милевская (1995 г.р.) занимается в Штатах у Дмитрия Паламарчука и Мэттью Гейтса, то это уже симптом. Выход очевиден — государство призвано повернуться лицом к спортивному резерву. Надеюсь на усилия таких суперзвезд, как Сергей Бубка, братья Кличко, Андрей Шевченко, Яна Клочкова». Самый титулованный украинский фигурист («золото»-1992 и «бронза»-1988 на Олимпиадах, три европейские победы и одна мировая) Виктор Петренко бывает на родине, как говорится, не каждую неделю. Тем не менее, свои истоки не забыл на далекой Нью-Йоркщине, где глубоко окунулся в тренерскую работу. В качестве «играющего организатора» он регулярно привозит к нам ледовые шоу с непременным заездом в Одессу — город своего детства. В этом флаконе и Киев, где чемпион, сугубо в штатском костюме, был перехвачен корреспондентом «Новой» у дверей министерского отдела зимних видов спорта. Правда, беседу обоюдным решением перенесли на завтра. — Слушайте! Реальный Петренко — один и без охраны? По-моему это опрометчиво. — Шокирован вашим вопросом, даже с поправкой на юмор. Не будучи ни олигархом, ни государственным деятелем, как-то обхожусь — без. Вот для скрипки Страдивари, на которой в нашем шоу-коллективе играет очень известный венгерский музыкант Эдвин Мартон, мы действительно заручились таким агентом безопасности. — Значит, и за океаном вам бодигард без надобности? Тогда, пожалуйста, — типичный рабочий день Виктора Петренко. Вышел из дома, включил движок и — в ледовый дворец, где сеет разумное-доброе-вечное педагогическая мафия Петренко — Змиевской? — Не совсем. Перед тем, как попасть на Ice World Arena в штате Нью-Джерси, завожу ребенка в школу. Нашей с Ниной дочке Виктории 12 лет, а явка в седьмом классе обязательна. Вот потом — на каток. Засучив рукава, мы с супругой и тещей (Галина Змиевская вывела в олимпийские чемпионы Виктора Петренко и Оксану Баюл. — Авт.) корпим и над Наталией Поповой, и над Джонни Вейром. Не успеешь отдохнуть, как надвигается вторая тренировка. Ритм привычен. — Любопытно, как Джонни мирится с максимализмом советской школы? Трудно было втолковать ему, что большой спорт — это не только взлеты, но и падения? — Да, конечно, ups and downs — все это ему знакомо. Иначе стал бы он бронзовым призером чемпионата мира-2008 в Гетеборге? Дисциплина у нас осознанная. Традиции жаждут продолжения — Насколько знаю, ваш заокеанский статус по-прежнему сводится к виду на жительство. Неужели столь сложно заполучить американское гражданство? — Отнюдь. Как в одесской пословице о песнях: «Их есть у меня». Галине Яковлевне в русле пенсионных реалий надо было предпринять такой шаг. Мой же «американский» стаж уже дважды позволял бы пройти такую процедуру. Однако предпочитаю сохранять украинское гражданство, благо в плане грин-карты у нашей семьи никаких вопросов. — Кстати, как дела у вашего брата Владимира, также заставшего сборную СССР? — Со своей женой они тренируют юных фигуристов в Коннектикуте. У них двое детишек. Одесская диаспора вообще прочна — Ирина Романова с Игорем Ярошенко, например, трудятся в Пенсильвании. Стараемся держать фасон. — Вы первый, кто когда-то привез профессиональный ледовый проект в Украину. Удовольствие с точки зрения менеджмента не дешевое? — Вы можете судить по составу нынешних апрельских гастролей «Королей льда» Евгения Плющенко, где также Алена Савченко и Робин Шолковы, Стефан Ламбьель, Флоран Амодио, Руслан Гончаров с новой партнершей Анастасией Горшковой, Татьяна Волосожар и Станислав Морозов. В любом, пусть и показательном, этюде воплощен труд многих людей. Если вам скажут, дескать, выиграл сам по себе — не верьте. — Это актуально даже для фирменной композиции Виктора Петренко с девушкой-куклой? — Однозначно! Мини-спектакль невозможен без вклада хореографа, звукорежиссера, дизайнера и т. д. Конечно, привлекая меценатов, оплачивая постановку, ледовые актеры и продюсеры вправе рассчитывать на гонорар. Это нормально. С другой стороны, такое турне играет на популяризацию фигурного катания в стране. — Увы, в последние сезоны Украине, если честно, некого предъявить по высшему разряду. Натуральная ностальгия по периоду Виктора Петренко и Вячеслава Загороднюка. И даже когда вы после триумфа в Альбервилле перешли в профи, Дмитрий Дмитренко тут же выиграл Евро-1993. Да и юниорское мировое «золото» Евгения Плюты тоже подтверждало реноме всей сборной… — В конце 80-х и первой половине 90-х одесская школа фигурного катания достигла расцвета. Благодарен всем своим землякам и коллегам — они росли и не позволяли мне расслабиться. Когда ты видишь, что братва направо-налево летает в три оборота, а тем самым тебе дышит в затылок, то самомнение ветром сдувает. Плюс Днепропетровск, Киев, Харьков. Кто из нынешней плеяды поверит, что на чемпионатах СССР тому же ленинградцу Алексею Урманову продираться доводилось сквозь строй украинцев? Напомню еще такие имена, как Василий Еременко и Михаил Шмеркин. Учтем, какими республика располагала тренерскими кадрами и базой. Где это все теперь? — Хорошо, вот недавно ваша подопечная Наталия Попова заявила о себе всерьез, хотя наша публика ее особо и не знала. Почему же она не добыла олимпийскую лицензию? Версия о том, что не были готовы ее документы, звучала как-то малоубедительно. — Родители этой девчушки — ученые-медики. Уехав по контракту в Австралию, они далее перебрались в Сан-Франциско и, наконец, в Торонто. Где она и стала на коньки. Лишь спустя месяцы после того, как папа привез ее на просмотр к Галине Яковлевне, мы узнали: Наташа, оказывается, происходит из Симферополя! Тут же у меня возник в мыслях разговор трехлетней давности с президентом Украинской федерации фигурного катания Людмилой Павловной Супрун: «Витя, найди способную девочку, потому что в женском катании намечается завал». К тому времени завершили карьеру и Елена Ляшенко, и Галина Маняченко. Мы перепроверили: метрика и паспорт — все в законном порядке. Но нас, извините, вынудили выяснять в Международном союзе конькобежцев, что они ничего против заявки Наташи под флагом Украины не имеют. В ИСУ изумлялись — зачем это в Киеве придумали? Так что на осеннюю квалификацию «Небельхорн трофи» Попова не попала, и поезд ушел. Впервые за все годы мы остались без женского мандата на Игры вообще. — Но вы со Змиевской готовы были поручиться, что технически она оснащена по всем меркам отбора на Олимпиаду? — Видите ли, если бы тренерский совет счел, что Попова по ходу сборов и турниров не убедила в своем мастерстве, — дело другое. Однако ее приход в команду все откладывался, что выглядело, как бы поаккуратнее сказать, надуманным поводом. Впрочем, разве победой — с первой же попытки — на декабрьском чемпионате Украины она не доказала права стартовать на чемпионате Европы? К слову, там, в Таллинне, Наталия прошла в число финалисток. И это, по сути, не располагая рейтингом! Важная деталь: среди тех, кого она опередила на континентальном льду, были словенская фигуристка Теодора Поштич и австрийка Мириам Циглер, ранее добывшие в Германии те самые ванкуверские лицензии. — Можно узкопрофильный вопрос: если поколение Петренко владело тем же тройным акселем, то чего такого привнес олимпийский чемпион-2010 Эван Лайсачек? Российская сторона убеждена, что их кумира Евгения Плющенко подставили ради успеха американца, избегавшего сложных вращений… — В 1998-м мы восприняли как должное четверные прыжки в исполнении Ильи Кулика, на Играх-2002 эту тенденцию развил Алексей Ягудин. Наконец, в Турине-2006 Евгений Плющенко выдавал такие фокусы уже в каскадах. Понимаю, что издержки новой системы судейства не могли не сказаться на подборе элементов сегодняшними фаворитами, но ведь факт, что ныне в Канаде из репертуара четверные пропали. А раз арбитры не поощряют риск, то спортсмены идут на упрощение в угоду качеству. Известно, что Эван недостаточно надежно владеет упомянутым прыжком. Склоняюсь к той версии, что оценка за компоненты короткой программы у Жени не соответствовала показанному уровню катания. Конек петербуржца — в отрыве за счет чистоты, причем сразу в несколько баллов. Здесь же этой ожидаемой форы он не приобрел. Лайсачек получил, говоря языком автогонщиков, поул-позишн. Кроме явных лидеров, которых частично финансирует федерация, фигуристы в США сами оплачивают занятия. Штатные тренерские оклады здесь не приняты, но репутация группы, результаты воспитанников способны привлечь на каток новых учеников» — Не могу под занавес не спросить об Оксане Баюл. Часто ли общаетесь? — Отвечу без иронии. В последний раз виделись на чемпионате Украины в Днепропетровске. Знаю, что живет Оксана где-то на противоположном берегу Гудзона, но она как-то отдалилась. Впрочем, Америка — большая деревня, и приятные сюрпризы возможны. Пять главных дат 1969, 17 июня Родился в Одессе. 1979 После пяти лет занятий попал в руки Галины Змиевской, а в 15 — уже вошел в шестерку «взрослого» чемпионата Европы. 1988 С первой своей зимней Олимпиады вернулся бронзовым призером и вторично добыл такую же награду на чемпионате Европы. 1992 Победил на ЧМ и ОИ, женился на Нине Мельник, дочери своего тренера. Перешел в профи. 1994 Вернулся в любители, стал четвертым на Играх в Лиллехаммере. С тех пор живет в США. Избран первым вице-президентом Украинской федерации фигурного катания.