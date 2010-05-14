Воронин: Очень обидно за «Черноморец»

Украинский форвард Андрей Воронин не сможет прибыть в расположение национальной сборной. Беседу корреспондента «Спорт Экспресса в Украине» с игроком публикует «Спорт.com.ua». - Как ваше здоровье, Андрей? - Уже сдал все предварительные анализы и сделал снимки, осталось сходить в понедельник на прием к анестезиологу. На операцию выезжаю 18 мая. - Какова вероятность вашего участия в ближайшем матче с «Аланией»? - Планирую сыграть. Так как перерыв в чемпионате будет около двух месяцев, врачи рекомендовали сделать операцию перед этой паузой, чтобы я не пропускал много игр. - Сколько времени займет восстановление? - По предварительным данным, две-три недели после операции противопоказаны любые физические нагрузки. Потом постепенно приступлю к тренировкам. - Была возможность отложить операцию на более поздний срок - после матчей сборной, например? - Изначально поговорив с Мироном Маркевичем, рассчитывал принять участие хотя бы в одном матче национальной команды. Но проблемы с носом стали реально мешать - мне тяжело дышать. Последние полгода играл на каплях, а когда сделали снимки, врачи сказали, что с операцией тянуть не стоит. К тому же сейчас самый оптимальный момент для этой процедуры. Если прооперируют после игр национальной команды, я пропущу весь июнь. Было очень приятно, что Мирон Богданович с пониманием отнесся к моей проблеме и поддержал, сказав, что самое главное - поправить здоровье. - Полную заявку сборной видели? - Честно говоря, еще нет. Но предполагаю, что Маркевич вызвал многих игроков, выступавших за сборную при Алексее Михайличенко. Ну и наверняка в команде появится ряд новых исполнителей. Сейчас главная задача для нас - хорошо подготовиться к Euro-2012. Так как официальных игр не будет, уверен, в деле просмотрят многих футболистов. - С Александром Алиевым успели обсудить назначение нового тренера национальной команды? - Еще не успели. Когда в последний раз виделись после матча с «Локомотивом», только успели поинтересоваться друг у друга, кто когда едет в сборную. На тот момент у меня все было нормально, и я планировал прибыть в расположение команды в срок. - Следите за последними событиями в чемпионате Украины? - Знаю, что «Шахтер» стал чемпионом. - А ваш родной город остался без премьер-лиги... - О вылете «Черноморца» мне тоже известно. Очень обидно, что одесский клуб вместо того, чтобы биться за еврокубки, вылетел в первую лигу. Возможно, необходимы новые руководители, способные вливать в команду больше средств. Зимой на сборах в Турции разговаривал с Андреем Балеем. Было заметно, что он старался помочь «Черноморцу». - Почему так мало забиваете? - У нас не идет командная игра. По уровню игроков «Динамо» должно на данном этапе иметь на пять-шесть очков больше, но не судьба. Но я на этом не зацикливаюсь. Думаю, как только пойдет игра у команды и появится больше моментов, я стану забивать больше. - Что изменил в команде Миодраг Божович? - Только пытается изменить. Последние игры, а особенно вторые таймы показали, что мы находимся в не очень хорошем физическом состоянии. Сейчас главная задача - выиграть в последнем весеннем матче и хорошо подготовиться ко второй части чемпионата. Новый тренер очень любит атакующий футбол, приветствует, когда команда идет вперед и пытается заставить нас играть в одно-два касания. Мне очень приятно работать с этим специалистом. - Тренер уже понимает одесский юмор? - (Смеется). Не знаю как одесский, но у тренера отличное чувство юмора. Чтобы разрядить обстановку, он часто шутит на тренировках. - Кевина Кураньи уже поздравили с переходом в «Динамо»? - (Смеется). Я его еще не видел. - Что, даже sms не написали? - По телефону, конечно, уже пообщались...