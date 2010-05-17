Оглашен новый рейтинг лучших теннисисток мира

В понедельник был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. 1. (2) Винус Уильямс (США) – 3305 2. (1) Серена Уильямс (США) – 2855 3. (3) Жюстин Энен (Бельгия) – 2575 4. (4) Елена Янкович (Сербия) – 2537 5. (5) Каролин Возняцки (Дания) – 2042 … 10. (8) Елена Дементьева (Россия) – 1701 15. (13) Вера Звонарева (Россия) – 1467 16. (18) Надежда Петрова (Россия) – 1318 22. (20) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1114 23. (21) Мария Кириленко (Россия) – 992 27. (27) Алиса Клейбанова (Россия) – 839 41. (39) Светлана Кузнецова (Россия) – 621 48. (47) Динара Сафина (Россия) – 526 54. (50) Регина Куликова (Россия) – 486 56. (52) Анна Лапущенкова (Россия) – 475 64. (59) Елена Веснина (Россия) – 432 72. (85) Вера Душевина (Россия) – 372 74. (69) Мария Шарапова (Россия) – 370 84. (84) Алла Кудрявцева (Россия) – 315 89. (87) Нина Братчикова (Россия) – 288