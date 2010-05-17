Чемпионат Испании выигрывает «Барселона»

Каталонская «Барселона» во второй раз подряд завоевала золото чемпионата Испании по футболу. Второе место занял мадридский «Реал», преследовавший «Барселону» вплоть до последнего тура. Лучшим бомбардиром турнира стал аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси, забивший в чемпионате 32 гола. Чемпион Испании определялся в заключительном 38-м туре испанского первенства, к которому соперники подошли с разницей в одно очко в пользу «Барселоны». Для победы в чемпионате «Реалу», игравшему в последнем туре с «Малагой», было необходимо только побеждать, надеясь, что в домашнем матче «Барселона» потеряет очки с «Вальядолидом». В итоге в воскресенье, 16 мая, «Барселона» разгромила «Вальядолид» со счетом 4:0 и сняла все вопросы о чемпионском титуле, набрав за сезон 99 очков. В свою очередь «Реал» в Малаге добыл только ничью (1:1) и закончил сезон 2009/2010 на втором месте с 96 очками. Третье место досталось «Валенсии», выигравшей в последнем туре у «Тенерифе».