Хоккей. Сборная России объявила бойкот журналистам

Игроки сборной России по хоккею приняли решение отказаться от общения с журналистами на чемпионате мира в Германии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). Это решение связано с появлением видеозаписи, в которой было показано, как несколько игроков российской сборной курили около ресторана в центре Кельна. В сообщении на сайте ФХР о самой записи ничего не говорится, но подчеркивается, что в российских СМИ появились материалы, «не имеющие отношения к качеству игры, показываемому командой, и мастерству игроков». 17 мая президент ФХР Владислав Третьяк встретится с журналистами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Как отмечает издание «Советский спорт», 16 мая после матча с Данией (6:1) никто из российских хоккеистов не стал отвечать на вопросы журналистов в «смешанной зоне». Затем, чтобы соблюсти регламент чемпионата мира, к представителям СМИ были отправлены Дмитрий Куликов и Артем Анисимов. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Вячеслав Быков заявил, что решение о бойкоте СМИ приняла команда, и изменить это решение он не может. Быков пообещал также, что после каждого матча в «смешанной зоне» на вопросы журналистов будут отвечать три игрока, как того требует регламент чемпионата мира. Что касается видеосюжета о курении хоккеистов, то он впервые появился на сайте Life Sports. Как отмечает «Советский спорт», позднее запись была показана на канале «Россия 2».