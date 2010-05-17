Украинский триатлонист завоевал «бронзу» на открытом Кубке Азии

Один из сильнейших отечественных триатлонистов Данил Сапунов со временем 01:48:38 замкнул первую тройку в соревнованиях открытого Кубка Азии, который проходил в китайском городе Фуджоу. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Победу здесь праздновал австралиец Энтони МакСвинни (01:47:37). Серебряную медаль завоевал еще один представитель Зеленого континента Дрю Бокс (01:48:28). Добытая «бронза» добавивла Данилу Сапунову 171 очко к мировому рейтингу. С результатом 1434,6 он сейчас удерживает 22-ю позицию среди сильнейших триатлонистов мира.