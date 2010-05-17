Послом «Сочи 2014» стал Федор Бондарчук

Актер и кинорежиссер Федор Бондарчук стал послом «Сочи 2014». Диплом посла на торжественной церемонии открытия культурной Олимпиады и Года кино Бондарчуку вручил президент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. «Новым послом Игр в Сочи стал человек, имя которого является знаковым в российском кинематографе. Искусство кино понятно и доступно самой широкой аудитории и популярность проектов Федора Бондарчука тому доказательство. Мы рады назвать Федора Бондарчука нашим послом и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным», – цитирует Чернышенко «Газета.Ru» со ссылкой на Sochi2014.com.