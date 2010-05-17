Дзюдо. Украинцы собрали урожай медалей на этапе Кубка мира

2 «золота», 2 «серебра» и 8 «бронз» - с такой «добычей» национальная сборная Украины по дзюдо возвращается с Каира, где вчера закончились соревнования этапа Кубка мира. В Египте сине-жолтая команда заняла третье общекомандное место. На ступеньку выше – сборная России. И триумфаторами стали дзюдоисты Франции. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК Украины. Результаты этапа Кубка мира (Каир) Мужчины Серебряные награды Анатолий Ласкута – до 60 кг Вячеслав Денисов – до 100 кг Бронзовые награды Руфат Магомедов – до 66 кг Дмитрий Бережной – до 90 кг Женщины Золотые награды Марина Прищепа – до 78 кг Марина Прокофьєва – свыше 78 кг Бронзовые награды Марина Черняк – до 52 кг Светлана Чепурина – до 63 кг Наталия Смаль – до 70 кг Анастасия Матросова – до 78 кг Ирина Киндзерская – свыше 78 кг Светлана Яремка – свыше 78 кг