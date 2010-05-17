«Динамо» подпишет лидера сборной Грузии

Московский футбольный клуб «Динамо» подпишет контракт с полузащитником сборной Грузии Леваном Кобиашвили, который последние 12 лет выступал за различные немецкие клубы. 32-летний футболист перейдет в «Динамо» на правах свободного агента. Об этом пишет газета «Советский спорт». Чемпионат Германии сезона-2009/10 Кобиашвили начал в составе «Шальке», за который провел четыре матча и забил один гол. В январе 2010 года грузинский полузащитник перешел в берлинскую «Герту», в составе которой он провел 16 игр. Ранее Кобиашвили выступал за владикавказскую «Аланию» и немецкий «Фрайбург». В составе «Шальке» полузащитник дважды выигрывал серебро чемпионата Германии. За сборную Грузии Кобиашвили выступает с 1996 года. Полузащитник провел за национальную команду 87 матчей.