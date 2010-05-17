Вместо Моуриньо наставником «Интера» станет Капелло

Бывший генеральный менеджер «Ювентуса» Лучано Моджи, известный своими связями в футбольном мире, поделился информацией о возможных перестановках на тренерских должностях различных клубов и национальных сборных. «Думаю, что летом «Реал» может вернуть Фабио Капелло. С уверенностью можно утверждать, что если «Реал» возглавит Жозе Моуринью, то следующим наставником «Интера» станет Капелло. Что касается «Ювентуса», то переговоры с Рафаэлем Бенитесом не были конкретными, а новым наставником бьянконери станет Луиджи дель Нери. Марчелло Липпи, скорее всего, станет техническим директором «Милана», а его место у руля сборной Италии займёт Чезаре Пранделли», — цитирует Моджи интернет-издание Goal.