Бокс. Девон Александр нацеливается на украинца Котельника

Тренер чемпиона мира IBF/WBC в первом полусреднем весе Девона Александра Кевин Каннингем заявил, что их команда нацелена на организацию боя с Андреем Котельником или Брейдисом Прескоттом 7 августа. «Это то, чего хочет команда Александра, давайте сразимся с Котельником или Прескоттом 7 мая. Котельник победил Майдану, а Прескотт нокаутировал Хана. Хан сказал, что хочет сразиться с Майданой. Они могут провести бой, а затем мы сразимся с победителем. Котельник является бывшим чемпионом мира. Прескотт является очень опасным панчером. Вы видели, что случилось с Ханом, когда он с ним дрался», — цитирует Каннингема Чемпионат.ру со ссылкой на Boxingscene.com.