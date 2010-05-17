Хоккей. ЧМ. Россия разгромила Данию и другие результаты

Хоккей. ЧМ-2010. Квалификационный этап. 2-й тур. Россия забросила 6 шайб Дании, Канада проиграла Швеции и другие матчи Группа Е Дания – Россия – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) 0:1 – 16 Дацюк (Ковальчук, Малкин) 0:2 – 20 Овечкин (С.Федоров, Атюшов) 1:2 – 26 Мадс Кристенсен (Регин, Грен) 1:3 – 34 Малкин (Ковальчук, Дацюк) 1:4 – 48 Дацюк (Малкин, Ковальчук) 1:5 – 51 Дацюк 1:6 – 53 Кулемин (Афиногенов, Анисимов) Вратари: Андерсен 26/32 – Кошечкин 30/31. Германия – Белоруссия – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) 0:1 – 7 Михалев (Чуприс, Ковыршин) 1:1 – 60 Мюллер (Шютц, Фельски) 1:2 – 65 Калюжный (Грабовский, Макрицкий) Вратари: Эндрас 19/21 – Мезин 33/34. Финляндия – Словакия 17 мая. 17.15. Группа F Латвия – Норвегия – 5:0 (0:0, 0:0, 5:0) 1:0 – 43 Дарзиньш (Сотниекс, Джериньш) 2:0 – 49 Ципулис (Ниживий, Х.Васильев) 3:0 – 58 Спруктс (Галвиньш, Даугавиньш) 4:0 – 59 Спруктс 5:0 – 60 Галвиньш (Ерофеев) Вратари: Масальскис 30/30 – Гротнес 24/28. Швеция – Канада – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) 1:0 – 3 Харью (Энгквист, Экман Ларссон) 2:0 – 22 Андерссон (Эрикссон) 3:0 – 25 Андерссон (Перссон) 3:1 – 47 Лайк Вратари: Густавссон 32/33 – Джонсон 9/9, К.Мэйсон 20/23. Чехия – Латвия 17 мая. 21.15.