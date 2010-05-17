Формула-1. Шумахер: Огорчает, что в итоге я был смещен на 12-е место

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер объяснил причину обгона Фернандо Алонсо на последнем круге Гран-при Монако. В «Мерседесе» объявление дирекции гонки о заезде автомобиля безопасности на пит-лейн истолковали как сигнал для активных действий на трассе. «Если не учитывать решение стюардов, гонка выдалась нормальной. Старт получился интересным, он почти прошел так, как и планировалось. Сначала шел в хорошем темпе, но затем застрял за Рубенсом Баррикелло. Таким образом, пришлось ждать момента, когда можно будет вырваться вперед, и команда блестяще воспользовалась представившейся возможностью. Ребята отлично сработали на пит-стопе, в результате которого удалось обогнать Рубенса. То, что в итоге я был смещен на 12-е место – это огорчает. Насколько понимаю, команда подала апелляцию. Сообщение о том, что в конце круга машина безопасности покидает трассу, сказало нам о том, что можно атаковать. Таким образом, я пошел вперед и обогнал Фернандо», – цитирует Шумахера Sports.ru со ссылкой на пресс-службу «Мерседеса».