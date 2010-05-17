Димитров: К сожалению, карьера Валуева может закончиться

Борис Димитров, экс-менеджер боксера Николая Валуева, поделился мнением о ситуации с организацией боя россиянина с кубинцем Одланьером Солисом за статус обязательного претендента на титул WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко. «Планировалось, что бой состоится 5 июня. Но, поскольку переговоры ведет Дон Кинг, до последнего момента неизвестно, когда именно Николай сможет встретиться с Солисом на ринге. В лучшем случае этот поединок пройдет осенью. В худшем – никогда. К сожалению, на этом профессиональная карьера Валуева может закончиться. Не думаю, что Кингу удастся договориться с Кличко, но даже если это произойдет – Николай к бою с Виталием сейчас не готов», – комментирует экс-менеджер Валуева ситуацию для «БалтИнфо», передает Sports.ru.