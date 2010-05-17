В честь победы «Барселоны» были устроены погромы

Самые активные поклонники каталонского клуба разгромили центр города в воскресенье, 16 мая, после победы гранатово-синих в чемпионате. Энергия восторженных болельщиков выплеснулась далеко за пределы стадиона. Тысячи молодых людей наводнили улицы города. Разгоряченные фанаты переворачивали столики уличных кафе, били витрины, жгли огни. Чтобы усмирить поклонников футбола, полиции пришлось задействовать дополнительные силы, передает «Корреспондент» со ссылкой на «Вести.ру». Напомним, что в последнем матче испанской Примеры «Барселона» на своем поле не оставила ни единого шанса «Вальядолиду», забив в ворота соперника четыре безответных мяча.