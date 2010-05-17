Маркевич рассказал о потерях в сборной Украины

В воскресенье, 16 мая, в Харькове состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича, посвященная началу подготовки национальной команды к первым трем товарищеским поединкам этого года. «Уже с сегодняшнего дня, можно сказать, у нас начинается наш первый, и полноценный сбор. Конечно, еще не все те футболисты, которых мы бы хотели видеть, прибыли, но завтра, я вас в этом уверяю, все без исключения футболисты прибудут на нашу базу и будем уже целенаправленно готовиться к Литве», - начал общение с журналистами Мирон Маркевич, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. Также Маркевич объяснил, зачем вызвал Андрея Диканя: «Не будет Александра Шовковского, и не в последнюю очередь именно из за этого мы, так сказать, в авральном режиме вынуждены были приглашать Андрея Диканя из «Терека», хотя, ту игру, которую показывает сейчас Андрей выступая за свой клуб в Чемпионате России, да и в прошлом сезоне также, назвать даже хорошей нельзя. Андрей просто великолепен в воротах, его сейвы, умение оптимально избрать позицию и конечно, руководство своими защитниками у меня лично вызывает только восхищение». «Вызов Диканя отнюдь не случаен, и конечно мы ему предоставим шанс. К тому же я бы лично хотел посмотреть на его работу на тренировках и в целом, если так можно выразиться, как на человека. Так как играть в клубе, это одно, а защищать цвета сборной страны, это конечно уже несколько иное, здесь очень важна не только чисто функциональная форма, но и психологическая составляющая, искреннее желание стопроцентно выкладываться и действовать на поле все 90 минут, и по-настоящему быть патриотом», - считает тренер. «Мы по-прежнему рассчитываем на Сашу, и я уверен, своего последнего слова и в выступлениях за национальную сборную он еще далеко не сказал. Просто у него сейчас кое-какие проблемы, и в физическом плане в том числе, но повторяю, мы конечно на Александра рассчитываем», - заявил Маркевич. Еще одной потерей в рядах сборной станет отсутствие Андрея Воронина: «Также не будет Андрея Воронина, у него сломан нос и у него планируется операция на 18 мая, но Андрей обязательно, и это исключительно его инициатива, прибудет к нам 25 мая, что меня как главного тренера нашей сборной не может не радовать. И даже то, что неизвестно в каком Андрей будет физическом состоянии и понятное дело, никто ему гарантировать места в основе не сможет, но то, что Воронин очень хочет выступать за сборную, быть ей полезен, и, несмотря на операцию он приедет, конечно, мне очень импонирует. Это говорит о его патриотизме и профессионализме. А это, как минимум, стоит уважения». «Следующая наша потеря. Это Хачериди. У Жени также не все в порядке со здоровьем, у него некоторый рецидив старой травмы, поэтому ему надо на данном этапе окончательно подлечиться. С тем, чтобы в будущем, как говорится, быть во всеоружии. Мы, разумеется, очень рассчитываем на этого молодого и перспективного футболиста», - отметил Мирон Маркевич. Также тренировочный сбор, по словам Маркевича, пропустят Мандзюк с Федоривом: Первому, как и Хачериди необходимо как следует долечиться и восстановиться, так как он играл последние матчи в чемпионате за Днепр чуть ли не на уколах, а вот травма, полученная вчера в матче против московского Локомотива Виталия Федорива, меня очень сильно огорчила. Вдвойне неприятно и обидно, что получил ее Федорив как раз в канун своего приезда на сбор. Он сам очень горел желанием приехать и играть в сборной, тем более, чего уж тут греха таить». Рассказав о проблемах сборной, Маркевич сказал, что кадровые потери не должны негативно повлиять на подготовку команды: «Но ничего, будем работать, что-то менять, что-то придумывать, где-то кого-то по другому использовать. Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить наш дебютный матч против сборной Литвы 25 мая, где я обещаю, никто просто так отбывать номер на поле не будет, а будет полноценно сражаться за честь страны и национальной сборной, даже не смотря на статус поединка». Напомним, свой первый матч под руководством Мирона Маркевича украинская национальная команда проведет 25-го мая в Харькове против сборной Литвы. Затем, 28-го числа, украинцы примут во Львове румынскую сборную, и, наконец, 2-го июня сразятся в Осло с национальной командой Норвегии.