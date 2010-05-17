Маркевич рассказал о потерях в сборной Украины

17 мая 2010, 12:20

В воскресенье, 16 мая, в Харькове состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича, посвященная началу подготовки национальной команды к первым трем товарищеским поединкам этого года. «Уже с сегодняшнего дня, можно сказать, у нас начинается наш первый, и полноценный сбор. Конечно, еще не все те футболисты, которых мы бы хотели видеть, прибыли, но завтра, я вас в этом уверяю, все без исключения футболисты прибудут на нашу базу и будем уже целенаправленно готовиться к Литве», - начал общение с журналистами Мирон Маркевич, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. Также Маркевич объяснил, зачем вызвал Андрея Диканя: «Не будет Александра Шовковского, и не в последнюю очередь именно из за этого мы, так сказать, в авральном режиме вынуждены были приглашать Андрея Диканя из «Терека», хотя, ту игру, которую показывает сейчас Андрей выступая за свой клуб в Чемпионате России, да и в прошлом сезоне также, назвать даже хорошей нельзя. Андрей просто великолепен в воротах, его сейвы, умение оптимально избрать позицию и конечно, руководство своими защитниками у меня лично вызывает только восхищение». «Вызов Диканя отнюдь не случаен, и конечно мы ему предоставим шанс. К тому же я бы лично хотел посмотреть на его работу на тренировках и в целом, если так можно выразиться, как на человека. Так как играть в клубе, это одно, а защищать цвета сборной страны, это конечно уже несколько иное, здесь очень важна не только чисто функциональная форма, но и психологическая составляющая, искреннее желание стопроцентно выкладываться и действовать на поле все 90 минут, и по-настоящему быть патриотом», - считает тренер. «Мы по-прежнему рассчитываем на Сашу, и я уверен, своего последнего слова и в выступлениях за национальную сборную он еще далеко не сказал. Просто у него сейчас кое-какие проблемы, и в физическом плане в том числе, но повторяю, мы конечно на Александра рассчитываем», - заявил Маркевич. Еще одной потерей в рядах сборной станет отсутствие Андрея Воронина: «Также не будет Андрея Воронина, у него сломан нос и у него планируется операция на 18 мая, но Андрей обязательно, и это исключительно его инициатива, прибудет к нам 25 мая, что меня как главного тренера нашей сборной не может не радовать. И даже то, что неизвестно в каком Андрей будет физическом состоянии и понятное дело, никто ему гарантировать места в основе не сможет, но то, что Воронин очень хочет выступать за сборную, быть ей полезен, и, несмотря на операцию он приедет, конечно, мне очень импонирует. Это говорит о его патриотизме и профессионализме. А это, как минимум, стоит уважения». «Следующая наша потеря. Это Хачериди. У Жени также не все в порядке со здоровьем, у него некоторый рецидив старой травмы, поэтому ему надо на данном этапе окончательно подлечиться. С тем, чтобы в будущем, как говорится, быть во всеоружии. Мы, разумеется, очень рассчитываем на этого молодого и перспективного футболиста», - отметил Мирон Маркевич. Также тренировочный сбор, по словам Маркевича, пропустят Мандзюк с Федоривом: Первому, как и Хачериди необходимо как следует долечиться и восстановиться, так как он играл последние матчи в чемпионате за Днепр чуть ли не на уколах, а вот травма, полученная вчера в матче против московского Локомотива Виталия Федорива, меня очень сильно огорчила. Вдвойне неприятно и обидно, что получил ее Федорив как раз в канун своего приезда на сбор. Он сам очень горел желанием приехать и играть в сборной, тем более, чего уж тут греха таить». Рассказав о проблемах сборной, Маркевич сказал, что кадровые потери не должны негативно повлиять на подготовку команды: «Но ничего, будем работать, что-то менять, что-то придумывать, где-то кого-то по другому использовать. Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить наш дебютный матч против сборной Литвы 25 мая, где я обещаю, никто просто так отбывать номер на поле не будет, а будет полноценно сражаться за честь страны и национальной сборной, даже не смотря на статус поединка». Напомним, свой первый матч под руководством Мирона Маркевича украинская национальная команда проведет 25-го мая в Харькове против сборной Литвы. Затем, 28-го числа, украинцы примут во Львове румынскую сборную, и, наконец, 2-го июня сразятся в Осло с национальной командой Норвегии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять