Х/гимнастика. Украинки поднялись на пьедестал Гран-при

На четвертом этапе «Гран-при» в испанской Марбелье Алина Максименко поднялась на третью ступень пьедестала почета в упражнении со скакалкой. После квалификации в этом виде программы украинка делила пятое место с белоруской Любовью Чаркашиной. И хотя в финале воспитанница школы Дерюгиных получила от судей низшие оценки, чем в предварительном раунде, все же впереди нее оказались только россиянки. Жаль, что с обручем события развивались по другому сценарию. Пробившись в топ-восьмерку с последним результатом, киевлянке не удалось улучшить свои позиции. Максименко проиграла самой себе полтора балла. В финалах с лентой и мячом наших спортсменок не было. В соревнованиях юниорок, боровшихся за медали в абсолютном первенстве, Виктория Шинкаренко финишировала третьей. Как всегда, украинская гимнастка проиграла двум представительницам России. МАРБЕЛЬЯ (Испания). «Гран-при». 4-й этап. Женщины. Многоборье (квалификация к «Гран-при»). 1. Канаева - 117,000 2. Кондакова - 112,900. 3. Дмитриева (все - Россия) - 111,725. 4. Станюта - 111,000. 5. Черкашина (обе - Белоруссия) - 109,075. 6. Алябьева (Казахстан) - 107,425... 12. МАКСИМЕНКО - 105,050... 16. РИЗАТДИНОВА (обе - Украина) - 104,175. Скакалка . 1. Канаева - 29,175. 2. Кондакова - 28,700. 3. МАКСИМЕНКО - 27,150. Обруч. 1. Канаева - 29,050. 2. Алябьева - 27,750. 3. Дмитриева - 27,675... 8. МАКСИМЕНКО - 25,250. Мяч. 1. Канаева - 29,300. 2. Кондакова - 28,525. 3. Черкашина - 27,925. Лента. 1. Канаева -29,250. 2. Кондакова - 28,225. 3. Гараева (Азербайджан) - 27,550. Юниорки. Многоборье. 1. Трубникова - 104,850. 2. Булычева (обе - Россия) - 101,975. 3. ШИНКАРЕНКО (Украина) - 99,375. «СЭ в Украине»