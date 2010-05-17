Надаль: С Роджером думали о том, как заставить соперника играть хуже

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира в Мадриде швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:4, 7:6, прокомментировал то, что стал первым в истории человеком, который выиграл три турнира Masters 1000 подряд, а также рассказал о матче. «Конечно, невероятно стать первым игроком, который выиграл три Masters 1000 подряд. Я даже не мечтал, что смогу это сделать. Я очень рад, что смог победить здесь, мне особенно важно то, что я выиграл в Мадриде. Обыграть Роджера – это всегда особенное событие. С ним всегда получаются очень тяжелые матчи. И, кончено, выиграть дома – это для любого игрока особенное событие. Поэтому обыграть его дома – это невероятно, для меня это было мечтой. Для меня было мечтой выиграть три турнира перед «Ролан Гаррос». Теперь я хочу насладиться этим моментом, а потом уже смотреть, что произойдет в следующие две недели. Мы оба провели не идеальный матч, оба ошибались. Временами мы играли хорошо, но мы так хорошо друг друга знаем, что мне кажется, мы в основном думали о том, как заставить соперника играть хуже. Я давил на его бэкхенд. Это был прекрасный матч, на очень высоком уровне, как обычно. А играть с Роджером это всегда особенный опыт и даже честь», – приводит слова теннисиста официальный сайт АТР. sports.ru