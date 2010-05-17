Назван следующий соперник Федора Емельяненко

Исполнительный директор М-1 Global Евгений Коган заявил, что после боя с Фабрицио Вердумом следующим соперником Федора Емельяненко может стать Алистар Оверим. «Как мы уже говорили, Фёдор будет драться с любым соперником, которого ему дадут. Если следующим должен стать Оверим, то так и будет. В настоящий момент Фёдор предпочёл бы не загадывать дальше боя с Вердумом. Сейчас он тренируется в Старом Осколе и проходит через самый интенсивный этап предматчевой подготовки, и он хотел бы, чтобы все знали, что сейчас он на 100% сконцентрирован именно на Вердуме. Мы уважаем Оверима, и потенциальный бой с ним может быть интересен», – цитирует Когана mixfight.ru.