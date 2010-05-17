Сафина потеряла звание первой ракетки России

Российская теннисистка Динара Сафина потеряла звание первой ракетки страны, опустившись с пятого на девятое место в мировом рейтинге. Лучшей из россиянок теперь является Елена Дементьева, которая поднялась с шестой на пятую позицию. Еще одна представительница России Светлана Кузнецова занимает шестое место, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Новый рейтинг WTA был обнародован в понедельник, 17 мая. Первое место сохранила американка Серена Уильямс, а на вторую позицию поднялась ее родная сестра Винус. Каролин Возняцки из Дании опустилась на третье место. Четвертой осталась сербка Елена Янкович. Что касается российских теннисисток, то еще две из них расположились во второй десятке мирового рейтинга. Мария Шарапова занимает 13-е место, Надежда Петрова - 20-е.