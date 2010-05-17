Третьяк убедил сборную России отказаться от бойкота журналистов

Хоккеисты сборной России отказались от бойкота СМИ на чемпионате мира в Германии. 17 мая президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на специальной пресс-конференции пообещал, что хоккеисты будут общаться с журналистами без каких-либо ограничений, сообщает «Советский спорт». 16 мая российские игроки отказались давать интервью после матча с Данией (6:1). Когда хоккеисты шли с площадки в раздевалку, ни один из них не стал общаться с журналистами. Позднее, чтобы не нарушать регламент чемпионата мира, к представителям СМИ отправили Артема Анисимова и Дмитрия Куликова. Причиной бойкота хоккеистов стал видеосюжет о том, что ряд игроков во время чемпионата мира курили около одного из ресторанов в Кельне. Сначала этот сюжет появился на сайте Life Sports, а затем был показан в эфире канала "Россия 2". 17 мая Третьяк заявил, что он поговорил об отказе от бойкота с капитаном команды Ильей Ковальчуком. По словам президента ФХР, Ковальчук пообещал, что в дальнейшем хоккеисты будут общаться с журналистами без ограничений. Первые интервью игроки должны дать уже в понедельник после тренировки.