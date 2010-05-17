Баллак не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира в ЮАР

Капитан сборной Германии по футболу Михаэль Баллак пропустит чемпионат мира 2010 года из-за травмы. В субботу, 15 мая, игрок, выступающий за лондонский «Челси», травмировал голеностоп во время финального матча Кубка Англии с «Портсмутом» (1:0). Повреждение оказалось серьезным, и на ЧМ-2010 Баллак не сыграет, сообщает Reuters. Полузащитник получил травму в столкновении с игроком «Портсмута» Кевином-Принсом Боатенгом. На 44-й минуте Баллак был заменен, вместо него на поле вышел бразилец Жулиано Беллетти. 6 мая главный тренер сборной Германии Йоахим Лев включил Баллака в расширенный состав команды (27 человек) на ЧМ-2010. В окончательную заявку должны попасть 23 футболиста. На групповом этапе чемпионата мира в ЮАР соперниками немецкой команды будут Австралия, Сербия и Гана. Михаэль Баллак, которому 26 сентября исполнится 34 года, играл за сборную Германии на чемпионатах мира 2002 и 2006 года, завоевав серебряную и бронзовую медали. Кроме того, Баллак выступал на чемпионатах Европы 2004 и 2008 года. На Евро-2008 он помог своей команде занять второе место.