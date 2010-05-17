Семин: При Адвокате состав сборной останется, в основном, прежним

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, ныне возглавляющий московский «Локомотив», считает, что новый наставник национальной команды голландец Дик Адвокат не внесет существенных изменений в состав сборной. «Назначение Адвоката главным тренером сборной России нисколько не удивило, – цитирует Семина Sportbox. – Поскольку в последнее время о возможном повороте событий говорилось очень часто. Какие изменения должен провести новый наставник? Возможно, по каким-то позициям внесет какие-то изменения, но, в основном, состав команды, как мне кажется, должен остаться прежним. Если говорить о тренерском штабе Адвоката, то, возможно, помощники Хиддинка ему нужны, поскольку хорошо знают ситуацию в сборной – посмотрим».