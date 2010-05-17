Исинбаева: Завершу карьеру после чемпионата мира-2013 в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева намерена завершить карьеру после чемпионата мира-2013, который пройдет в Москве. О Лондоне-2012: «Признаться честно, пока думаю об этом редко, потому что это слишком преждевременно. При этом я понимаю, что эта Олимпиада будет для меня последней, и это своего рода еще один вызов. К тому же это будет в Англии – очень специфической стране для меня. Она, наверное, меня открыла как спортсменку высокого уровня, потому что свой первый мировой рекорд я установила в Англии, в Гейтсхеде в 2003 году. Дорогая к Играм будет очень сложной, тернистой. Легкой она не будет, это 100%. Придется преодолевать себя очень часто, во всем и всегда. Добившись многого, появляется легкость жизни, всякие соблазны. Надо будет во многом себе отказывать, даже еще больше, чем раньше, чтобы добиться своей окончательной цели. Пожалуй, этот путь будет даже тяжелее тех двух, которые мне уже пришлось преодолеть». О завершении карьеры: «Собираюсь завершить карьеру в 2013 году, уже после чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Москве. Это самый прекрасный вариант завершения карьеры. Все-таки я девушка, и всему свое время, как говорится. Всю жизнь прыгать невозможно, надо строить свое семейное счастье. Надеюсь, такое же успешное, как и спортивное», – рассказала Исинбаева в интервью русской службе BBC.